Всплыли скандальные детали о владельце разбившегося в Польше автобуса

В Польше разбился автобус с украинцами / Darek Delmanowicz/PAP

Перевозчик Тарас Стецик, чей автобус разбился в смертельном ДТП в Польше, осуществляет рейсы в 54 международных направлениях.

Как говорится в отзывах на сайте Infobus, люди жаловались на плохие условия перевозки и обслуживания, внезапные отмены рейсов без компенсации денег за билеты и хамское отношение со стороны водителей.

В сообщених подчеркивается, что в автобусах перевозчкиа нередко пассажиры находятся без масок, не соблюдается социальная дистанция, а также игнорируются карантинные нормы.

"Просто "скотовозка", ничего не приспособлено для длительных переездов. Не рекомендую вообще категорически никому", "Поездка была самой ужасной из всех возможных. Перевозчик возит людей в состоянии алкогольного опьянения", "Обслуживание ужасное. Брали билет во Вроцлав без пересадок, но почему-то нас пересаживали 5 раз, довезли до границы и сказали, далее пешим ходом", говорится в отзывах о перевозчике.

Сам перевозчик ФЛП Тарас Стецик подтвердил в комментарии изданию Zaxid.net, что является владельцем автобуса, попавшего в смертельную аварию с украинцами в Польше.

Как уточняет Радио Свобода, по данным из тахографа автобуса, перед катастрофой он ехал по автостраде с разрешенной скоростью 96-97 километров в час, за последние четыре секунды она снизилась до 45 километров в час.

Читайте такжеВ Польше рассказали о спасательной операции после ДТП с украинцами

Смертельное ДТП с украинцами в Польше: