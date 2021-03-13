Всплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине

В селе у многих местных имелись проблемы с законом, есть и те, кто сидел за убийство.
Убийца 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливое Херсонской области, скорее всего, прятал труп у себя во дворе или доме, но боясь, что улики найдут, поэтому избавился от тела, выбросив его практически на виду у всех.
В павлоградском кинологическом отряде Антарес, который принимал участие в поисках девочки, рассказали kp.ua о том, что раньше в том месте тела девочки не было, а оно появилось лишь утром 11 марта.
Подчеркивается, что у жителей села работы нет никакой нет, общая обстановка достаточно депрессивная.
В материале отмечается, что у многих местных имелись проблемы с законом, в основном мелкие – кражи да пьяные драки. Но есть и те, кто сидел за убийство.
В селе также ходит местная страшилка: якобы в Счастливом год назад бесследно пропал тракторист, взрослый мужчина. Исчез и все. Найти его так и не удалось. Полиция, правда, эту историю не подтверждает, так что, может, это и местная байка.
Волонтеры, участвовавшие в поиске, уверены - убил Машу кто-то из местных. Они не исключают, что этот человек помогал им искать тело ребенка, чтобы быть в курсе перемещений поисковых групп. Причем живет он неподалеку от места, где нашли тело.
Маловероятно, что кто-то с мешком в руках мог проскочить через полсела, которое в последние дни превратилось в военный лагерь. Буквально в 500-600 метрах от сарая, куда подбросили мешок с телом, располагался поисковой штаб, а ночью село прочесывали полицейские и собаки.
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Убийство Маши Борисовой в Херсонской области:
- 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
- Однако пропажу ребенка мать заметила только вечером этого дня. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.
- Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего - не исключая, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
- 11 марта полицейские обнаружили в селе Счастливом бездыханное тело школьницы Марии Борисовой.