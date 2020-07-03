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Минздрав припугнул высоким риском вспышки опасного для детей вируса

В МОЗ бьют тревогу из-за низкого уровня вакцинации детей прививкой от полиомиелита.

3 июля 2020, 18:57
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В Минздраве предупредили об опасном вирусе

В Европейской региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита отнесла Украину в зону высокого риска вспышки полиовируса.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья. На сегодняшний день только 30% детей первого года жизни получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране является вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится

В сообщении сказано, что "полиомиелит невозможно вылечить", а вакцинация – единственный способ избежать осложнений, связанных с болезнью. Если в стране дети невакцинировваны, это может привести к распространению вируса и новым случаям заболевания.

В ЦОЗ напомнили, что полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

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Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый, но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

В 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил чуть более 80%. Также более 80% детей были вакцинированы и в возрастной группе 14 лет.

Полиомиелит характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением паралича, может привести к смерти.

Как ранее писал Главред, по словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в Украине из-за осложнения ситуации с COVID-19 разворачивают больницы "второй волны"

полиомиелит Минздрав новости Украины
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