Вспышки заболеваемости "Омикроном" в Украине нужно ожидать в феврале 2022 года – СНБО

Вспышка заболеваемости "Омикроном" может быть в феврале следующего года, говорят в СНБО / Фото Reuters

В Украине стоит ожидать новой волны коронавирус в феврале 2022 года – тогда в нашей стране может получить распространение штамм "Омикрон".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, пишет ТСН.

Данилов отметил, что "Омикрон" быстрее распространяется и может охватывать больше людей, однако при этом человек, который его подхватил, переносит болезнь проще и легче, чем штамм "Дельта".

"Омикрон" придет. Мы от этого никуда не убежим... От 15-20 февраля мы можем получить начало следующей волны. То, что будет еще одна волна, мы в этом уверены", – отметил секретарь СНБО.

Чтобы очередной всплеск болезни прошел легко, он призвал украинцев вакцинироваться.

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"Другое дело, насколько общество будет осознано для того, чтобы провакцинироваться и подойти очень спокойно к этим вещам. Но это прогноз, все зависит от того, как будут вести себя наши граждане", – сказал Данилов.

Читайте такжеКак быстро симптомы "Омикрона" проявляются после заражения, пояснили в ВОЗТакже он выступил за введение в Украине бустерной дозы. Секретарь СНБО подчеркнул: если в нашем государстве вакцинируется 80% населения, то очередные вспышки COVID-19 будут проходить проще.

Напомним, в Украине сегодня, 18 декабря, сообщили о первый выявленный случай заражения"Омикроном". Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, человек, инфицированный этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

В Еврокомиссии ранее отмечали, что штамм коронавируса "Омикрон" очень быстро распространяется и может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

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