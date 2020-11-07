Встреча в рамках "нормандской четверки": Ермак назвал главные темы переговоров

Украина представила свой план действий, который направлен ОБСЕ.
Переговорный процесс по прекращению войны и возвращению временно оккупированных территорий Донбасса продолжается на нескольких площадках, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Он подчеркнул, что уже можно говорить об определенных достижениях, сообщает пресс-служба главы государства.
"Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, последних событиях этой недели – Украина представила свой план действий, который направлен госпоже Грау (специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау, – ред.) в ТКГ. То есть этот план действий предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе. Поэтому я надеюсь, что он начнет рассматриваться уже на следующей неделе", - отметил Ермак.
Он подчеркнул, что 10 ноября продолжится работа Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, а на 13 ноября договорились о проведении видеоконференции советников глав государств "Нормандского формата".
"Я думаю, что мы (советники "Нормандской четверки", – ред.) также рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и в другом о таких важных вещах, как возвращение наших людей, которые сегодня незаконно удерживаются на неподконтрольной территории", - добавил Ермак.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября. В ответ в Москве заявили о том, что дата и повестка встречи политсоветников лидеров "нормандского формата" пока только обсуждаются.
Минские соглашения
Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.