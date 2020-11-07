Встреча в рамках "нормандской четверки": Ермак назвал главные темы переговоров

Андрей Ермак / УНИАН

Переговорный процесс по прекращению войны и возвращению временно оккупированных территорий Донбасса продолжается на нескольких площадках, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что уже можно говорить об определенных достижениях, сообщает пресс-служба главы государства.

"Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, последних событиях этой недели – Украина представила свой план действий, который направлен госпоже Грау (специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау, – ред.) в ТКГ. То есть этот план действий предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе. Поэтому я надеюсь, что он начнет рассматриваться уже на следующей неделе", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что 10 ноября продолжится работа Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, а на 13 ноября договорились о проведении видеоконференции советников глав государств "Нормандского формата".

"Я думаю, что мы (советники "Нормандской четверки", – ред.) также рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и в другом о таких важных вещах, как возвращение наших людей, которые сегодня незаконно удерживаются на неподконтрольной территории", - добавил Ермак.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября. В ответ в Москве заявили о том, что дата и повестка встречи политсоветников лидеров "нормандского формата" пока только обсуждаются.