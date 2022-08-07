ВСУ "дали жару" на юге Украины: уничтожены С-300 и более 70 оккупантов

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На южном направлении ВСУ выполнили более 200 огневых задач. Защитники уничтожили десятки оккупантов и скопления техники России.

Штурмовая авиация Украины при участии тактического бомбардировщика, истребителей и вертолетов в течение боевого дня нанесла удары по опорным пунктам, по скоплениям врага, вооружения и техники, по складу боеприпасов и радиолокационной станции, рассказали в ОК "ЮГ".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнены более огневые задачи, в том числе по силам противовоздушной обороны противника. Подтверждено уничтожение зенитно-ракетных систем С-300 и зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь-С1", 122 мм гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированную и автомобильную технику. Уничтожен еще полевой состав боеприпасов, а "длинная" армия сокращена на 72 рашиста", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось - ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины в конце июля успешно выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров. Защитники Украины разнесли российскую гаубицу Мста-Б, две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С, беспилотный летательный аппарат Элерон.

За неделю из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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