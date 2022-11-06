ВСУ форсировали Оскол и выбили оккупантов из ряда населенных пунктов – разведка

Силами украинской армии были частично уничтожены и отброшены ряд российских подразделений.
Наступление украинской армии в Харьковской области успешно продолжается уже на левом берегу реки Оскол.
"Воины подразделения ГУР МОУ "Kraken" освободили от оккупантов левый берег Купянска, Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровку, Новоосиновое, Глушковку, Колесниковку", — сообщает в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В результате слаженных действий было успешно форсированно реку Оскол, что позволило нашим силам выбить врага с левобережной части города и создать плацдарм для смежных подразделений", - говорится в сообщении.
ГУР информирует, что силами украинской армии были частично уничтожены и отброшены российские подразделения: ЧВК "Вагнер", 27 ОМСБр 1 танковой армии, 55 ОМСБр, 200 ОМСБр, 61 ОБрМП и отряды "Барс".
"Наступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола", — отметили в ГУР.
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее заявил, что силы обороны Украины вышли на государственную границу с Россией. Операция продолжается. Оккупанты убегают либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.
Министр обороны Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области идет лучше, чем ожидалось.
По его словам, украинцы доказывают свою способность бить войска РФ на поле боя. Но праздновать победу еще рано, враг может пойти в контратаку.
Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что армия Украины на Харьковщине освободила более 300 населенных пунктов. Операция продолжается и будет идти до полной деоккупации региона.
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