ВСУ кладут оккупантов "по роте в день": Арестович о катастрофических потерях РФ

В районе Бахмута с севера город атакует полк Ахмат, с а востока – наемники Вагнера.
В районе Кременной на Луганщине российские оккупанты совершили две безуспешные попытки контратак, сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.
"Эти контратаки - это бестолковое засылание пехоты при поддержке танков и минимальной артиллерии прямо на наши пулеметы", - подчеркнул он в эфире Фейгин Live.
Он рассказал о том, что в Донецкой области в районе Бахмута с севера город атакует полк Ахмат, с а востока – наемники Вагнера и мобилизованные.
При этом, по словам Арестовича, они идут "по трупам погибших", поскольку ВСУ там кладут оккупантов "по роте в день".
Продвижение ВСУ на Донбассе
Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.
В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.
Читайте еще:
- ВСУ перерезают ключевую трассу на Луганщине и бьют в тыл оккупантам
- "Гребут даже 15-летних пацанов": как проходит "мобилизация" на оккупированной Луганщине
- На Луганщине ВСУ "покрошили" эшелон с мобилизованными из РФ: журналист раскрыл детали