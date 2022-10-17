ВСУ кладут оккупантов "по роте в день": Арестович о катастрофических потерях РФ

ВСУ отражают атаки РФ на Луганщине / 93-я ОМБр Холодный Яр

В районе Кременной на Луганщине российские оккупанты совершили две безуспешные попытки контратак, сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Эти контратаки - это бестолковое засылание пехоты при поддержке танков и минимальной артиллерии прямо на наши пулеметы", - подчеркнул он в эфире Фейгин Live.

Он рассказал о том, что в Донецкой области в районе Бахмута с севера город атакует полк Ахмат, с а востока – наемники Вагнера и мобилизованные.

При этом, по словам Арестовича, они идут "по трупам погибших", поскольку ВСУ там кладут оккупантов "по роте в день".

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.

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