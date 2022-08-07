ВСУ ликвидировали российского подполковника – спецназовца ФСБ

Уничтоженный офицер-рашист был сотрудником Центра специального назначения ФСБ РФ.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.
Об успешных действиях защитников Украины рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
По его данным, в Украине был "утилизирован" подполковник ФСБ Николай Горбань.
Штефан уточнил, что уничтоженный офицер-рашист был сотрудником Центра специального назначения ФСБ РФ.
"Подполковник Николай Горбань Центра специального назначения ФСБ рассеи сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал Штефан.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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