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ВСУ ликвидировали российского подполковника – спецназовца ФСБ

7 августа 2022, 12:29

Уничтоженный офицер-рашист был сотрудником Центра специального назначения ФСБ РФ.

горбань
Уничтожен подполковник ФСБ Николай Горбань / @Shtirlitz53

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.

Об успешных действиях защитников Украины рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его данным, в Украине был "утилизирован" подполковник ФСБ Николай Горбань.

Штефан уточнил, что уничтоженный офицер-рашист был сотрудником Центра специального назначения ФСБ РФ.

"Подполковник Николай Горбань Центра специального назначения ФСБ рассеи сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал Штефан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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ФСБ Анатолий Штефан война России и Украины
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