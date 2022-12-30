ВСУ ликвидировали в районе Донецка огромную группу оккупантов

От артиллерийских обстрелов российскими оккупантами мирных населенных пунктов погибли гражданские люди.

Война в Украине / Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

В вечерней сводке Генштаба отметили, что украинские воины за сутки ликвидировали 690 военнослужащих РФ.

"Всего за сутки российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, 15 из которых - по гражданской инфраструктуре. В частности, враг применил 8 БПЛА Шахед-136, все они были сбиты. Кроме того, враг совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов российскими оккупантами мирных населенных пунктов погибли гражданские люди.

"На 29 декабря текущего года больница в Беловодске Луганской области переполнена ранеными российскими военнослужащими. В районе города Донецк было ранено и уничтожено до 10 вооруженных оккупантов. Кроме того, уничтожены 2 единицы военной техники, а еще 3 - повреждены", - говорится в сообщении.

Наша авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, в течение этих суток, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

Напомним, что Вооруженные силы Украины проводят операции на территории страны-агрессора России. Для этого используются различные средства.

Такие операции сложны и требуют тщательной подготовки. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Также сообщалось, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, который может произойти в ближайшие месяцы. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны. Эксперты ISW приводят ряд факторов, которые могут свидетельствовать о планах Кремля относительно очередного масштабного вторжения в Украину в 2023 году.

Читайте также: