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"Ни у кого спрашивать не будем": Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут на территорию РФ

30 декабря 2022, 06:58
Алексей Данилов подчеркнул, что Украина будет защищать свои территории несмотря ни на что.
Данилов, ВСУ
Данилов рассказ, когда ВСУ зайдут на территорию РФ / Коллаж УНИАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

В случае необходимости ВСУ могут зайти на территорию России. На такой шаг можно будет пойти для защиты нашей страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Kyiv Post заявил, что при этом Украина "не будет ни у кого спрашивать" разрешение.

На вопрос журналиста, может ли украинская армия оказаться на территории РФ для защиты Украины, он ответил: "Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем".

Данилов подчеркнул, что Украина будет защищать свои территории несмотря ни на что.

"И все эти разговоры, что не нужно кого-то там раздражать, это чушь", – сказал он.

Напомним, что Вооруженные силы Украины проводят операции на территории страны-агрессора России. Для этого используются различные средства.

Такие операции сложны и требуют тщательной подготовки. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Также сообщалось, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, который может произойти в ближайшие месяцы. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны. Эксперты ISW приводят ряд факторов, которые могут свидетельствовать о планах Кремля относительно очередного масштабного вторжения в Украину в 2023 году.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ Алексей Данилов
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