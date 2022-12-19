ВСУ проводят операции на территории России: в разведке рассказали детали

Такие операции проводятся исключительно против военных целей.

ВСУ проводят операции на территории России/ Фото иллюстративное: ОБрСпН имени Ивана Богуна, АрмияInform

Вооруженные силы Украины проводят операции на территории страны-агрессора России. Для этого используются различные средства.

Такие операции сложны и требуют тщательной подготовки. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Bild.

При этом он подчеркнул, что такие операции проводятся исключительно против военных целей.

"Это объекты Вооруженных сил РФ, из которых осуществляются удары по Украине, в частности логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат", – заявил Скибицкий.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что, согласно международному праву, Украина может наносить удары по законным целям на территории России.

Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Напомним, рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки барражирующими боеприпасами "Шахид". Был "прилет".

Также ранее сообщалось, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, который может произойти в ближайшие месяцы. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны. Эксперты ISW приводят ряд факторов, которые могут свидетельствовать о планах Кремля относительно очередного масштабного вторжения в Украину в 2023 году.

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