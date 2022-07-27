ВСУ на Харьковщине "денацифицировали" целое подразделение спецназовцев РФ

Потери России в Украине стали больше благодаря ВСУ / Фото radiosvoboda.org, УНИАН

В Харьковской области разбили подразделение российского спецназа Меркурий. Были ликвидированы как минимум 18 оккупантов, еще множество получили ранения.

По его словам, такие потери армия РФ понесла еще 21 июля, когда за дело взялись артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram журналист Роман Цимбалюк.

"Был нанесен ракетный удар по позициям 25-го отдельного отряда специального назначения "Меркурий" (в/ч 7459, Смоленск) войск национальной гвардии РФ в Харьковской области. В результате удара погибли 18 военнослужащих, более 19 получили ранения, а 5 числятся как "без вести пропавшие", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

Кроме того, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант, майор МВД на пенсии Марат Давлянов. Он более 14 лет работал в МВД РФ старшим уполномоченным уголовного розыска. Мужчина был на пенсии, но все равно присоединился к оккупационной армии.

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