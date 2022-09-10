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ВСУ освободили 2500 квадратных км на Харьковщине и могут окружить Изюм - ISW

10 сентября 2022, 09:49

Если удастся разорвать российские наземные линии связи, то будет возможность создать котел вокруг Изюма и разрушить большую часть позиций РФ на северо-востоке.

ВСУ Харьковщина
ВСУ освободили около 2500 кв. км на Харьковщине / Скриншот видео Telegram Залужного

Защитники Украины освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. У Вооруженных сил Украины есть все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом. Об этом говорится в сводке аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы продолжают наступление на Купянск и в сторону Изюма по состоянию на 9 сентября и принимают меры по изоляции там группировки российских сил. Если украинцам удастся разорвать российские наземные линии связи, то у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и разрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины", - отмечают эксперты.

Основные выводы ISW:

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  • Кремль бросает ресурсы в Харьковскую область в ответ на эффективные украинские операции.
  • Украинские войска достигли окраин Купянска и по состоянию на 9 сентября наступают на Изюм с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока. Вероятно в ближайшие дни перережут российские наземные пути сообщения с Изюмом.
  • Украинские бойцы, вероятно, уже продвинулись севернее Грушевахи в направлении российского логистического узла в Большом Бурлуке на северо-востоке Харьковской области.
  • ВСУ продолжают контрнаступательные операции на юге Украины, в частности, блокируют российские наземные пути сообщения, подрывая боевой дух российских оккупантов.
  • Российские войска проводили наземные атаки севернее Харькова и по всей восточной оси.

Тем временем в Сети появились фото из Купянска. Как пишет журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, бойцы первого батальона 92-й бригады подняли наш флаг над горсоветом.

ВСУ освободили 2500 квадратных км на Харьковщине и могут окружить Изюм - ISW
В Сети появились фото из Купянска / Фото t.me/Tsaplienko

Освобождение Харьковской области

8 сентября Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами. В частности, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Аналитики американского Института изучения войны сообщали, что Вооруженные силы Украины добились значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск. По мнению экспертов, ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

9 сентября Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что всего за несколько дней ВСУ освободили от врага уже более 1000 квадратных километров. Украинские защитники продолжают успешное контрнаступление по многим направлениям.

По словам Залужного, освобождение украинской земли проходит тяжело, но уверенно. ВСУ продвигаются вперед и выражают благодарность гражданам, помогающим им.

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