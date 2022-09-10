ВСУ освобождают населенные пункты на двух направлениях: Генштаб о контрнаступлении

ВСУ контратакуют на двух направлениях / Reuters

Украинские войска продолжают наступательные действия на Харьковском и Южнобужском направлениях и освободили ряд населенных пунктов.

Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook.

"Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и Южнобужском направлении. По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена позже", - указывается в сообщении.

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Кроме того, в Генштабе добавили, что российские оккупанты в то же время сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве наступления украинских войск.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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