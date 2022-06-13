ВСУ отправляют в дурку слабонервных оккупантов из "ДНР": они не выдерживают постоянных обстрелов

ВСУ отправляют в дурку слабонервных оккупантов из "ДНР" / скриншот, УНИАН

Оккупанты попадают в психушку из-за постоянных схваток с ВСУ. Захватчики из так называемой "ДНР" жалуются на свое эмоционально-психологическое состояние.

В перехвате телефонного разговора, который обнародовали в ГУР Минобороны, солдаты признаются, что у них уже не выдерживает психика.

В разговоре с женой мобилизированный в "ДНР" жалуется на постоянные обстрелы и плохое качество бронежилетов, которые "пропускают" осколки. Он говорит, что в их подразделении уже "минус 11" человек, а он сам едва остался в живых.

Также он рассказывает, что у многих его сослуживцев психика дает сбой.

Читайте такжеВоенные РФ в разговорах с близкими жалуются, что ими не будут гордиться"У пацанов уже крыша едет. [Сильно стреляют - неценз.] без конца. 152-е, 202-е. Можно просто [очуметь - неценз.]… на голову. У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили", – признался оккупант.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали группу наемников одной из частных военных компаний РФ. После этого российские оккупанты боятся воевать против украинских защитников.

Также мы сообщали, что насильно "мобилизованные в ДНР" записали обращение к главарю Денису Пушилину.

Боевики требуют провести ротацию и забрать их с передовой. Жалуются на плохую подготовку и большие потери.

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