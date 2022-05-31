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"ЧВК-шники все полегли": рашисты жалуются на потери и боятся воевать против ВСУ

31 мая 2022, 12:27

Большая часть отряда наемников ЧВК была уничтожена ВСУ, рассказал один из оккупантов РФ.

ЧВК Вагнер
В Украине уничтожили наемникой ЧВК РФ / Inforos

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали группу наемников одной из частных военных компаний РФ. После этого российские оккупанты боятся воевать против украинских защитников.

После того, как ВСУ ликвидировали элитную часть рашистов, "рядовые" оккупанты не хотят идти в бой. Об этом идет речь в перехвате разговора оккупанта, который публикует Служба безопасности Украины.

При этом один из оккупантов рассказывает о том, что большая часть отряда наемников ЧВК была уничтожена ВСУ.

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку *** (ничего - нецензурно) нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, *** (нецензурно), спецназ, *** (нецензурно)! Подготовленный, *** (нецензурно) в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, *** (нецензурно) его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", - рассказывает оккупант жене.

Ранее сообщалось о том, что в Луганской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили наемников частной военной компании РФ Лига (бывшая Вагнера).

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Как рассказали в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила, подразделение врага было ликвидировано в районе Попасной.

Уточняется, что группа наемников более 20 человек была ликвидирована артиллеристами ВСУ и "добита" пехотинцами в стрелковом бою.

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