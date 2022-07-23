ВСУ перерезают каналы снабжения РФ и идут в контрнаступление на Херсонщине - британская разведка

ВСУ атакуют врага на Южном направлении / Фото УНИАН

В Херсонской области украинские войска продолжали наступление на российские силы к западу от реки Днепр.

Ожесточенные бои продолжаются двое суток. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.

При этом российские оккупанты пытаются замедлить украинское наступление, используя артиллерийский огонь вдоль естественной преграды реки Ингулец.

"В то же время линии снабжения российских войск к западу от Днепра подвергаются все большей опасности. Украинские удары нанесли дополнительный ущерб ключевому Антоновскому мосту, хотя Россия провела временный ремонт. По состоянию на 22 июля 2022 года он почти наверняка был открыт для движения", - уточнили в британской разведке.

Вместе с тем подчеркивается, что армия РФ уделяет первоочередное внимание сохранению своего военного мостового потенциала, но любая попытка построить переправу через Днепр будет очень рискованной операцией.

"Если форсирование Днепра будет закрыто, а российские войска в оккупированном Херсоне отрезаны, это будет серьезной военной и политической неудачей для России", - добавили в Минобороны Британии.

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Контрнаступление ВСУ

На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

По состоянию на 14 июля украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война.

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