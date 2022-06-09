ВСУ перешли в наступление на нескольких направлениях: в Генштабе раскрыли детали

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить ощутимые потери войскам противника.
Вооруженные силы Украины стойко держат оборону и на определенных участках ведут наступательные действия.
Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.
"Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить ощутимые потери войскам противника, стойко держат оборону на всех направлениях. На определенных участках ведут наступательные действия", - говорится в сообщении.
В то же время на северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отбили вражеский штурм.
Ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня.
Враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление.
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