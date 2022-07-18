ВСУ под Харьковом уничтожили 18-летнего десантника-оккупанта

18-летнему оккупанту Пастухову получилось повоевать только пару месяцев. ВСУ его ликвидировали под Харьковом еще в конце мая нынешнего года.
Бойцы ВСУ уничтожили юного, 18-летнего, российского агрессора-десантника Артема Пастухова. Об этом сообщил полковник ВСУ и известный блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Twitter.
"Артем Пастухов сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – написал он.
Известно, что оккупант проживал в селе Малокирсановка Матвеево-Курганского Ростовской области вместе с матерью. Сразу же со школьной скамьи Пастухова призвали служить в десантники.
Позже Пастухов подписал контракт и поехал на войну в Украину. К слову, его мать и отчим категорически приветствовали его карьеру оккупанта ‒ равно как и вторжение РФ в Украину в целом.
"Я еще помню, как он мне в тот день, когда они пересекли государственную границу, звонит и говорит: "Мама, у тебя теперь в семье два ветерана боевых действий! Ты гордишься этим?" Я ему: "Да, сынок, я этим горжусь!" – заявила его мать.
Но Пастухову получилось повоевать только пару месяцев. ВСУ его ликвидировали под Харьковом еще в конце мая.
Русские СМИ пишут, что оккупанта похоронили в родной деревне "с почестями, под залпы из табельного оружия".
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Напомним, ранее Анатолий "Штефан" Штирлиц писал: украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины).
Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.
До того Штефан писал, что бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта‒хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украину - Олега Доброва.
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