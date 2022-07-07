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"Груз 200" для Татарстана: ВСУ ликвидировали капитана российской армии Сайфуллина

7 июля 2022, 16:13

Российский капитан после "демилитаризации" уже отправился в свой последний путь – домой в Татарстан на свои похороны.

российский капитан Ильдар Сайфуллин
Российский капитан Ильдар Сайфуллин/ Twitter Анатолий Штефан

Украинские военные ликвидировали еще одного российского оккупанта из "высших чинов" – капитана Ильдара Сайфуллина.

Захватчик после "демилитаризации" отправился в свой последний путь – домой в Татарстан на свои похороны. Об уничтожении оккупанта сообщил блогер и офицер украинской армии Анатолий "Штирлиц" Штефан на своей странице в Twitter.

"Капитан Сайфуллин Ильдар сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – отметил украинский военный, обнародовав фото ликвидированного захватчика.

Гибель оккупанта подтвердили также российские СМИ. В них сообщается, что капитан Сайфуллин был родом из Ютазинского района Татарстана, и похоронят его в поселке городского типа Уруссу.

российский капитан Ильдар Сайфуллин
ВСУ ликвидировали капитана российской армии Сайфуллина/ Twitter Анатолий Штефан

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали российского захватчика, который заявлял в социальных сетях, что в Украине нет мирных граждан, и хвастался, что армия РФ "мочит всё на своем пути".

Напомним, что бойцы ВСУ ликвидировали на Луганщине сторонника "русского мира", скульптора Александра Елизарова, который имел пророссийские взгляды еще до начала войны на Донбассе, а после ее начала прославлял оккупантов в памятниках.

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