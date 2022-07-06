"Мочим всё на своем пути": ВСУ уничтожили оккупанта, который хвастался убийствами гражданских

ВСУ уничтожили оккупанта, который хвастался убийствами гражданских в Украине/ pulse19.ru

Украинские военные ликвидировали российского захватчика, который заявлял в социальных сетях, что в Украине нет мирных граждан, и хвастался, что армия РФ "мочит всё на своем пути".

О том, что 26-летний рядовой Богдан Фотин из Хакасии был ликвидирован, сообщил в Twitter офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал фото захватчика и коротко подписал "утренние шкварки".

оккупант из хакасии богдан фотин / Twitter Штирлиц

Смерть оккупанта подтвердили и на его родине. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что Богдан Евгеньевич Фотин родом из поселка Усть-Абакан Республики Хакасия. Он ранее уже успел дважды выполнить "боевые задачи" в Сирийском Алеппо. Также оккупант имеет награды "за воинскую доблесть ІІ степени" и участие в военной операции в Сирии.

На войну против Украины он прибыл 15 июня, а уже 27 июня получил билет на концерт Кобзона.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали на Луганщине сторонника "русского мира", скульптора Александра Елизарова, который имел пророссийские взгляды еще до начала войны на Донбассе, а после ее начала прославлял оккупантов в памятниках.

Напомним, на оккупированных территориях Донбасса и Харьковщины горят склады с боеприпасами российских захватчиков. Взрывы с последующим горением произошли в Макеевке Донецкой области и Великом Бурлуке Харьковской области.

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