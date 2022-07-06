В Херсоне прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар на складе пластмассы: подробности

В Херсоне прогремели взрывы в районе железнодорожного вокзала/ "Суспільне Херсон"

Во временно оккупированном россиянами Херсоне раздались взрывы, над городом поднимается дым.

Об этом сообщают в соцсетях, а также общественное Херсон. Корреспонденты обнародовали в своем Telegram-канале фото, на котором виден столб дыма.

Отмечается, что, согласно сообщениям очевидцев, взрыв прогремел в районе железнодорожного вокзала.

По предварительной информации, горит склад пластмассы. Однако причины возгорания пока не уточняются. Но местные жители в соцсетях пишут, что перед тем, как вспыхнул огонь, был "прилет".

Также появилась информация о взрывах в оккупированном Скадовске. По предварительной информации, могла быть уничтожена российская военная база.

Ранее сообщалось, что украинские военные находятся в радиусе снайперского действия Чернобаевки. Они активно готовятся к мощному контрнаступлению на Херсонщине.

Однако ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Украина по состоянию на это время вряд ли готова отбить оккупированный Херсон несмотря на то, что ВСУ находятся достаточно близко к городу – в 17 километрах. Для того, чтобы отбить у захватчиков областной центр, нужно сформировать необходимые резервы, а перед этим – получить достаточно вооружения.

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