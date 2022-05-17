ВСУ "покрошили" рашистов на Луганщине: враг отступил с большими потерями

Бойцы ВСУ отразили атаку врага / Фото Reuters

В Луганской области украинские защитники отразили атаку российских оккупантов в районе городов Горское, Золотое и поселка Сиротино в Луганской области.

Оккупанты вынуждены были отступить, потери врага – многочисленны, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Артиллерийским обстрелом повреждены 9 домов в Горском и 6 – в Золотом. Кстати, штурмуя Горскую общину, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. Потери врага – многочисленны", - отметил он.

По его данным на фронте в течение 16 мая защитники отбили 11 атак россиян. Уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор", 5 танков, 6 артиллерийских систем (из них три РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники, 1 автомобиль.

Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты укрепляют свои позиции на восточных рубежах Украины для недопущения Вооруженных сил Украины на эти территории.

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