ВСУ пошли вперед и "подвинули линию фронта" на Южном направлении

Украинсие военные продвигаются на Херсонском направлении / 93-я ОМБр Холодный Яр, Суспильне

Вооруженные силы Украины продолжают двигать линию фронта на Херсонском направлении, сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Пивдень Наталья Гуменюк.

"Мы продолжаем активные действия, продолжаем двигать линию фронта", - подчеркнула она во время информационного телемарафона.

По данным спикера пресс-центра Сил охраны и обороны Пивдень, оккупанты РФ "очень крепко засели" за оборонительным рубежом: "Наша работа там продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу".

Также Гуменюк опровергла информацию о том, что оккупанты вытеснили ВСУ из определенных населенных пунктов на Херсонщине.

"Нет такого действия, которое бы соответствовало тому, что они вытеснили вооруженные силы Украины из какого-то населенного пункта... Это очередная манипуляция, но не более", - подчеркнула она.

"Оккупанты переформатируют свои подразделения именно для того, чтобы сконцентрироваться на обороне, которая будет более плотная на тех направлениях, по которым мы давим. Соответственно, они перемещают подразделения с одного направления на другое, чтобы усилить свое присутствие... То, что они покидают населенные пункты и передислоцируются на другие, говорит о той самой гибкости линии фронта, которую вы увидите очень скоро на картах", - добавила Гуменюк.

Наступление ВСУ на юге

Ранее командующий оккупантами РФ Сергей Суровикин впервые выступил с докладом о ситуации на войне в Украине. Он заявил, что ситуацию в зоне проведения так называемой "спецоперации" можно охарактеризовать как "напряженную". По его словам, дальнейшие действия российской оккупационной армии "будут зависеть от складывающейся ситуации".

При этом Суровикин открыто намекнул на то, что оккупанты рассматривают возможность сдачи Херсона. "(Обстановка, - ред) … она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал командующий оккупантов РФ.

Отметим, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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