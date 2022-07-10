ВСУ продвигаются на юге и отразили штурм РФ на Донбассе: враг отступил с потерями

ВСУ отразили штурм врага на Донбассе / Фото УНИАН

Российские оккупанты на Харьковском направлении применяли танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как подчеркивается в сводке, враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпаново.

На Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

"Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли… Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Вторая, успеха не имел, отошел", - рассказали в Генштабе.

Также противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов вдоль границы с РФ в Сумской и Черниговской областях.

На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще троих российских оккупантов – уроженцев республики Кабардино-Балкария.

В Украине ликвидировали лейтенанта Степана Мамбергера, ефрейтора Артема Мамыкина и рядового Данила Дикова.

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