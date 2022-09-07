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ВСУ ракетами Harpoon потопили два корабля РФ: в Пентагоне раскрыли детали

7 сентября 2022, 22:15

Обучение по использованию ракет Harpoon украинские военные прошли в США в конце мая.

Harpoon, гарпун
Пуск ракеты Harpoon / defense.gov/Navy Petty Officer 2nd Class Sarah Myers

Украинских военных, потопивших в Черном море корабль оккупантов РФ Василий Бех, тренировали специалисты США.

Об этом пишет издание Defense One со ссылкой на представителя Пентагона Уильяма Ла Планте.

По его словам, обучение использованию ракет украинские военные прошли в США в конце мая.

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Он уточнил, что бойцы ВСУ использовали модифицированные ракеты Harpoon. При этом ракеты были сняты с военного корабля и установлены на грузовик.

Чиновник Пентагона уточнил, что противокорабельные ракеты Harpoon производства Boeing, использованные при нанесении удара, передала украинцам одна из стран-союзниц США.

Ла Планте заявил, что с тех пор украинские силы с помощью Harpoon потопили еще один российский военный корабль, но его название он не раскрыл.

Как сообщал Главред, в июне украинские военные подбили двумя ракетами "Гарпун" судно Черноморского флота РФ – буксир "Василий Бех". В него попали как раз тогда, когда оно транспортировало на временно оккупированный остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав российских войск. Буксир после удара ракетами буквально превратился в плавучий костер. В результате этого были ликвидированы 70% экипажа противника.

Ранее в захваченном Россией Крыму заметили один из больших десантных кораблей Черноморского флота РФ с признаками повреждений. Корабль удалось сфотографировать у причалов в Сухарной бухте Севастополе.

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