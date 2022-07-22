УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ сдерживают войска РФ на Луганщине: уничтожаются много складов, у врага большие потери – Гайдай

22 июля 2022, 15:45

В Луганской области тяжелая ситуация, боевые столкновения идут в районах Белогоровки и Верхнекаменки, сказал Сергей Гайдай.

Гайдай ВСУ
Армия Украины не дает российским войскам продвинуться на Луганском направлении - Гайдай / Коллаж Посольство США в Украине, Суспільне

Вооруженные силы Украины ведут бои с войсками РФ в Луганской области. Ситуация тяжелая, бои идут в районах Белогоровки и Верхнекаменки. В населенных пунктах остаются мирные жители, эвакуировать их пока не возможно. Украинская армия удерживает линию обороны и не дает вражеским подразделениям продвигаться. Артиллерия уничтожила множество складов в тылу врага. У россиян проблемы с обеспечением, они понесли огромные потери. На захваченных районах идет подготовка к так называемому "референдуму". Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале в субботу, 22 июля, он рассказал о том, что в Луганской области, в районах Белогоровки и Верхнекаменке, идут бои. Силы обороны Украины защищают свои позиции и не дают продвинуться оккупантам. Артиллеристы ВСУ сокрушили множество складов во вражеском тылу.

Глава Луганской ОВА отметил, что войска РФ все чаще отправляют в бой подразделения частных военных компаний, поскольку их армия понесла большие потери. Кроме того, у россиян проблемы с подвозом боекомплектов.

Также Гайдай добавил, что в Белогоровке и Верхнекаменке остаются мирные жители. Эвакуировать людей пока невозможно.

Читайте такжеЛавров объявил о "хотелках" РФ захватить Донбасс, Херсонщину, Запорожчину и другие регионы УкраиныКроме того, Сергей Гайдай подчеркнул, что на оккупированных районах Луганщины оккупанты активно готовят мероприятия, направленные на проведение, дескать, "референдума". Они агитируют местное население обещаниями наладить инфраструктуру в течение 1-2 недель, что сделать невозможно.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Война России против Украины на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что войска РФ атакуют силы обороны Украины на Донбассе. Захватчики осуществляют попытки вытеснения украинских войск с их позиций на севере областей.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что российская армия пока не может перейти в наступление на Донбассе. У оккупантов не хватает для этого сил и средств. После захвата Северодонецка и Лисичанска их наступательная активность снизилась.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия пока не может пойти на эскалацию войны против Украины. Для этого у ее войск нет сил и средств. Оккупанты испытывают сложности, они уже вторую неделю не могут перейти к наступлению на Донецком направлении.

Другие новости:

ВСУ войска России новости Донбасса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:17

MONATIK вернулся в Украину: певец рассказал о первых эмоциях после вторжения, разлуке и концертах

15:48

На Запорожье оккупанты выплатили украинцам пенсии фальшивыми рублямиВидео

15:45

ВСУ сдерживают войска РФ на Луганщине: уничтожаются много складов, у врага большие потери – ГайдайВидео

15:42

В моде микрофренч – современный французский маникюр на каждый день, который подходит всемФото

15:32

За две недели в Украине ВСУ уничтожили более 80 русских офицеров – ВВС

Реклама
15:04

Украине придется воевать до тех пор, пока Россия не распадется – СунгуровскийВидео

14:59

США могут передать Украине штурмовики А-10 Warthog: что о них известно

14:56

Соглашение по "зерновому коридору": в ОП заявили, что прямой договор с РФ Киев подписывать не будетВидео

14:26

Расстреляли из вражеского танка: в боях за Украину погиб пловец и тренер из Николаева

14:12

ВСУ бьют по войскам РФ у Антоновского моста: оккупанты собрались строить переправу – СоболевскийВидео

14:00

Мы должны сделать ракеты, которые будут долетать до Москвымнение

13:59

Мать будет хоронить уже второго сына: российские оккупанты убили двух братьев с Хмельнитчины

13:50

"Жизнь на паузе": жена томящегося в плену защитника Мариуполя рассказала их щемящую историюВидео

13:32

Окружены и обречены: оккупанты попали в котел под Херсоном - СМИ

13:23

Артиллеристы армии Украины мощными ударами разбили 8 гаубиц войск РоссииВидео

13:08

Диктатор сделает подарок к юбилею: Каспаров назвал дату, когда Путин может объявить о "победе"

13:05

Российский букмекер 1xBet, получивший лицензию в Украине, может работать с ФСБ и вербовать украинцев - СМИ

13:00

Гороскоп на завтра 23 июля 2022: Близнецам – сплетни, Львам – хитрость, Козерогам – потериВидео

12:58

В оккупированном Мариуполе захватчики убрали тризуб, но он снова появился на старом местеВидео

12:41

На Херсонщине РФ дает за свой паспорт 10 тыс. рублей, но украинцы массово отказываются – СМИВидео

Реклама
12:07

"Он бизнесмен, а не самурай": экс-спичрайтер Путина спрогнозировал дальнейшие действия президента РФ

12:00

Осенью добавят по 300 грн: кто из пенсионеров может расчитывать на прибавкуВидео

11:46

Секреты муки: какой вид идеально подходит для выпечки и можно ли при похудении

11:37

В захваченном Приднестровье объявили о планах по "присоединению" к РоссииВидео

11:19

Путинские холуи Машков и Безруков попали под санкции ЕС

11:10

Выходные в августе 2022 в Украине: как будем отдыхать в условиях военного положения

10:57

Контрнаступление ВСУ ожидается в августе, в ближайшие недели может случиться перелом – ForbesВидео

10:52

Картинки с юбилеем женщине и мужчине – стильные поздравления именинникам

10:35

Мечтал захватить Казахстан после Украины: ВСУ отправили на "концерт Кобзона" наглого оккупанта

10:15

Войска РФ атакуют Углегорскую ТЭС, враг в районах вокруг Краматорска и Северска – разведка БританииВидео

10:02

Лунный календарь стрижек на август 2022: лучшие дни для новой прически

10:01

Цены подскачут на 2-3%: в Нацбанке рассказали, что повлечет на собой подорожание доллара

09:37

Немецкая современная система ПВО IRIS-T будет готова для отправки в Украину в конце летаВидео

09:30

Британцы дадут ВСУ партии мощных орудий L119 и самоходок М109 - ЕрмакВидео

09:14

Приметы на 23 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

08:51

ВСУ с неба ударили по двум вражеским складам боеприпасов и пяти опорным пунктам РФ на ЮгеВидео

08:48

Арестович пояснил, как будут бороться с оккупантами в руках ВСУ британские дроны-камикадзеВидео

08:41

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2022: Близнецам – исполнение желаний, Скорпионам – неожиданные новости, Рыбам – важные событияВидео

08:25

О новой роли первой ледимнение

08:07

Семейный подряд: ВСУ ликвидировали оккупанта, старшего брата которого убили 26 лет назад в Чечне

Реклама
07:55

Впереди - четыре месяца кровопролития: до зимы Украину ждет самая жестокая война – Die WeltВидео

07:07

Оперативная пауза не помогла армии РФ нарастить темпы продвижения - ISWВидео

07:07

Будет слабеть: эксперт рассказал о судьбе Евросоюза после войны в Украине

07:00

Пигментные пятна на коже: как с ними бороться и как убрать в домашних условияхВидео

06:56

Психопат, нарцисс, садистмнение

06:41

Украина может получить от США легендарные штурмовики A-10 Thunderbolt II

06:22

Гороскоп Таро на август 2022: Овнам - исполнение мечты, Тельцам - успех, Близнецам - прибыльВидео

06:10

Превосходно вкусный тертый пирог с вареньем: самый быстрый секретный рецепт из 4 ингредиентовВидео

05:50

РФ отрезают от резервов: что известно о подготовке контрудара ВСУ на ХерсонщинеВидео

05:20

Самая вкусная и нежная закуска из кабачков: простой рецепт рулетиковВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять