ВСУ сдерживают войска РФ на Луганщине: уничтожаются много складов, у врага большие потери – Гайдай

Армия Украины не дает российским войскам продвинуться на Луганском направлении - Гайдай / Коллаж Посольство США в Украине, Суспільне

Вооруженные силы Украины ведут бои с войсками РФ в Луганской области. Ситуация тяжелая, бои идут в районах Белогоровки и Верхнекаменки. В населенных пунктах остаются мирные жители, эвакуировать их пока не возможно. Украинская армия удерживает линию обороны и не дает вражеским подразделениям продвигаться. Артиллерия уничтожила множество складов в тылу врага. У россиян проблемы с обеспечением, они понесли огромные потери. На захваченных районах идет подготовка к так называемому "референдуму". Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале в субботу, 22 июля, он рассказал о том, что в Луганской области, в районах Белогоровки и Верхнекаменке, идут бои. Силы обороны Украины защищают свои позиции и не дают продвинуться оккупантам. Артиллеристы ВСУ сокрушили множество складов во вражеском тылу.

Глава Луганской ОВА отметил, что войска РФ все чаще отправляют в бой подразделения частных военных компаний, поскольку их армия понесла большие потери. Кроме того, у россиян проблемы с подвозом боекомплектов.

Также Гайдай добавил, что в Белогоровке и Верхнекаменке остаются мирные жители. Эвакуировать людей пока невозможно.

Читайте такжеЛавров объявил о "хотелках" РФ захватить Донбасс, Херсонщину, Запорожчину и другие регионы УкраиныКроме того, Сергей Гайдай подчеркнул, что на оккупированных районах Луганщины оккупанты активно готовят мероприятия, направленные на проведение, дескать, "референдума". Они агитируют местное население обещаниями наладить инфраструктуру в течение 1-2 недель, что сделать невозможно.

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Война России против Украины на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что войска РФ атакуют силы обороны Украины на Донбассе. Захватчики осуществляют попытки вытеснения украинских войск с их позиций на севере областей.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что российская армия пока не может перейти в наступление на Донбассе. У оккупантов не хватает для этого сил и средств. После захвата Северодонецка и Лисичанска их наступательная активность снизилась.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия пока не может пойти на эскалацию войны против Украины. Для этого у ее войск нет сил и средств. Оккупанты испытывают сложности, они уже вторую неделю не могут перейти к наступлению на Донецком направлении.

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