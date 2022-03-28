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ВСУ ударили по оккупантам в Чернобаевке уже в 12-й раз

28 марта 2022, 06:37

Аэродром под Херсоном имеет стратегическое значение, поэтому оккупанты продолжают стягивать туда технику, хотя постоянно попадают под удары защитников Украины.

разбитая техника
ВСУ снова ударили по оккупантам на Херсонщине / Фото t.me/ministry_of_defense_ua

Вооруженные силы Украины уже в 12-й раз накрыли позиции российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в эфире программы Фейгин Live на YouTube вечером 27 марта.

"Чернобаевка-12, случилась и продолжает случаться прямо сейчас", – сказал он.

Арестович отметил, что это "приятный, хотя и закономерный сюрприз".

Советник главы ОП добавил, что на юге Украины российская армия находится в сложном положении. У захватчиков возникают трудности с переброской своей группировки с правого берега, так как им нужно преодолеть три моста: Антоновский возле Херсона, Новокаховскую дамбу и наведенный понтонный мост.

"Учитывая сегодняшнюю 11-ю Чернобаевку и 4-й Мелитополь, то им будет еще более непросто", – сказал Арестович.

Советник главы ОП добавил, что в южном регионе возможно продвижение Вооруженных сил Украины.

Как сообщал Главред, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему российские оккупанты продолжают настойчиво стягивать технику в Чернобаевку Херсонской области, хотя постоянно попадают под удары украинских защитников.

Справка. Чернобаевка — посёлок городского типа в Белозёрском районе Херсонской области Украины с населением 9275 человек в 10 километрах от Херсона. На окраине находится международный аэропорт Херсон.

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война в Украине новости Херсона вторжение России Херсонская область Алексей Арестович
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