ВСУ уничтожили элитных спецназовцев из Калининграда: не стало целого подразделения

Уничтоженная российская техника, российские военные / Reuters, УНИАН

Россия терпит в войне против Украины колоссальные потери. ВСУ уничтожили почти все подразделение спецназовцев из Калининграда.

Бойцы этого подразделения приехали убивать украинцев еще в июле, пишет 24 канал.

Известно, что подразделение состоит, в том числе из элитных спецназовцев. Потери этой группировки составляют более 92% личного состава.

Как сообщал Главред, ранее ударом Вооруженных сил Украины на южных рубежах был уничтожили склад боеприпасов в Каховке Херсонской области. Кроме того, также ликвидирован район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станция РЭБ, живая сила российских оккупантов вместе с техникой.

Кроме того, в результате удара Вооруженных сил Украины в Запорожской области более 50 российских оккупантов были уничтожены. При этом ранения получили около 70 захватчиков, а также уничтожены около 30 единиц техники РФ.

Читайте также: