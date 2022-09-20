ВСУ уничтожили элитных спецназовцев из Калининграда: не стало целого подразделения

Потери этой группировки составляют более 92% личного состава.
Россия терпит в войне против Украины колоссальные потери. ВСУ уничтожили почти все подразделение спецназовцев из Калининграда.
Бойцы этого подразделения приехали убивать украинцев еще в июле, пишет 24 канал.
Известно, что подразделение состоит, в том числе из элитных спецназовцев. Потери этой группировки составляют более 92% личного состава.
Как сообщал Главред, ранее ударом Вооруженных сил Украины на южных рубежах был уничтожили склад боеприпасов в Каховке Херсонской области. Кроме того, также ликвидирован район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станция РЭБ, живая сила российских оккупантов вместе с техникой.
Кроме того, в результате удара Вооруженных сил Украины в Запорожской области более 50 российских оккупантов были уничтожены. При этом ранения получили около 70 захватчиков, а также уничтожены около 30 единиц техники РФ.
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