ВСУ уничтожили инструктора по стрельбе - участника парада на Красной площади

В Украине уничтожен участник парада на Красной площади / Facebook/irakli.komaxidze

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали российского военного – инструктора по стрельбе, который принимал участие в войне.

Об этом сообщает основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Facebook.

При этом он отметил, что уничтоженный рашист принимал участие в параде на Красной площади. Он также опубликовал фото российского военного.

Эксперт добавил, что ликвидированный ВСУ оккупант был родом из Шарыпово Красноярского края.

"В Украине погиб инструктор по стрельбе из Шарыпова. Ранее он участвовал в параде на Красной площади" - я долго думал, что это за оружие такое "Шарыпова" из которого стреляют, ну ладно ... разобрался, это оказывается населенный пункт по месту (не)жительства жмура-оккупанта. Ну и второе - кому какое дело до его участия в параде на красной площади", - написал Комахидзе.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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