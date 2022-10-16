ВСУ уничтожили майора 'элитной' дивизии ВДВ РФ – 'звезду' роспропаганды

Глеб Майборода был выпускником суворовского училища. При этом ранее он участвовал в съемках российской пропаганды.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российской оккупационной армии.
Об этом в своем Twitter сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (псевдо Штирлиц).
По его данным, ликвидирован майор 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии РФ Глеб Майборода.
При этом он также опубликовал фото уничтоженного офицера-рашиста.
"Майор 98 вдд Майборода Глеб успешно демобилизирован", - иронически написал Штефан.
Добавим, что Майборода был выпускником суворовского училища.
При этом ранее он участвовал в съемках российской пропаганды. В Сети можно найти видео с его интервью.
"Очерк о настоящих мужчинах" - так пафосно назвали свой сюжет о будущем удобрении для украинского чернозема пропагандисты "Вестей.Иваново".
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
Читайте еще:
- ВСУ сорвали вражескую разведку боем под Славянском: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте
- Дроны сыграют ключевую роль в войне Украины с Россией в канун сражения за Славянск – ВВС
- Чтобы подобраться к Славянску и Краматорску, РФ будет штурмовать еще 2 города – разведка Британии