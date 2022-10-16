ВСУ уничтожили майора 'элитной' дивизии ВДВ РФ – 'звезду' роспропаганды

Глеб Майборода / @Shtirlitz53

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российской оккупационной армии.

Об этом в своем Twitter сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (псевдо Штирлиц).

По его данным, ликвидирован майор 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии РФ Глеб Майборода.

При этом он также опубликовал фото уничтоженного офицера-рашиста.

"Майор 98 вдд Майборода Глеб успешно демобилизирован", - иронически написал Штефан.

Добавим, что Майборода был выпускником суворовского училища.

При этом ранее он участвовал в съемках российской пропаганды. В Сети можно найти видео с его интервью.

"Очерк о настоящих мужчинах" - так пафосно назвали свой сюжет о будущем удобрении для украинского чернозема пропагандисты "Вестей.Иваново".

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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