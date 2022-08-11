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ВСУ устроили ад оккупантам на юге: уничтожены командные пункты, склады БП и 41 захватчик

11 августа 2022, 08:02

В командовании "ЮГ" отчитались о проделанной работе.

Авиация ВСУ
Авиация ВСУ / скриншот

На юге Вооруженные силы Украины нанесли по противнику шест авиаударов, в результате которых была уничтожена живая сила врага, склады боеприпасов и командный пункт 49-й армии РФ.

Спикер оперативного командования "Юг" сообщил, что дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе на Херсонщине.

Дважды бомбардировщики атаковали 2 склада боеприпасов и еще одно скопление техники в Баштанском районе Николаевской области.

По результатам отработки нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, потери врага составляют:

  • 41 оккупант;
  • 3 гаубицы "Мста-Б";
  • 7 единиц бронированной и автомобильной техники.
  • в районе Новокаменки – наши силы нанесли огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск военно-морского флота россии;
  • у Красного Маяка – 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления;
  • в Ищенке – ВСУ ударили по командно-наблюдательному пункту батальонной тактической группы 76 десантно-штурмовой дивизии;
  • в районе Барвинка – по складу боеприпасов.

Напомним, ранее стало известно, что в результате мощных взрывов, которые произошли на авиабазе "Саки" в Крыму 9 августа, были уничтожены 9 российских воздушных судов. Аэродром был выведен из строя.

Взрывы затронули также склад с авиационным вооружением российских захватчиков.

Также сообщалось, что в течение 8 августа штурмовая авиация ВСУ нанесла удар по скоплению живой силы, вооружению и технике российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки.

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