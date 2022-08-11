ВСУ устроили ад оккупантам на юге: уничтожены командные пункты, склады БП и 41 захватчик

В командовании "ЮГ" отчитались о проделанной работе.
На юге Вооруженные силы Украины нанесли по противнику шест авиаударов, в результате которых была уничтожена живая сила врага, склады боеприпасов и командный пункт 49-й армии РФ.
Спикер оперативного командования "Юг" сообщил, что дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе на Херсонщине.
Дважды бомбардировщики атаковали 2 склада боеприпасов и еще одно скопление техники в Баштанском районе Николаевской области.
По результатам отработки нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, потери врага составляют:
- 41 оккупант;
- 3 гаубицы "Мста-Б";
- 7 единиц бронированной и автомобильной техники.
- в районе Новокаменки – наши силы нанесли огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск военно-морского флота россии;
- у Красного Маяка – 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления;
- в Ищенке – ВСУ ударили по командно-наблюдательному пункту батальонной тактической группы 76 десантно-штурмовой дивизии;
- в районе Барвинка – по складу боеприпасов.
Напомним, ранее стало известно, что в результате мощных взрывов, которые произошли на авиабазе "Саки" в Крыму 9 августа, были уничтожены 9 российских воздушных судов. Аэродром был выведен из строя.
Взрывы затронули также склад с авиационным вооружением российских захватчиков.
Также сообщалось, что в течение 8 августа штурмовая авиация ВСУ нанесла удар по скоплению живой силы, вооружению и технике российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки.
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