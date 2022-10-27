ВСУ влупили по казарме с оккупантами, минимум 10 офицеров стали "двухсотыми" - Гайдай

ВСУ ликвидировали 60 российских оккупантов на Луганщине / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, Офис президента

Украинские военные ударили по казарме с оккупантами на Луганщине. ВСУ уничтожили сразу около 60 вражеских бойцов, минимум 10 из которых - российские офицеры. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Бавовна" была в населенном пункте Коржове.

"Так, по результатам огневого поражения противника в районах населенных пунктов Коржове (это бывшая Петровка и Сватовщина) потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них – офицеры", - написал Гайдай.

Также Гайдай сообщил, что в Голубовку 24-25 октября доставили около 100 раненых российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск – подполковника воздушно-десантных войск РФ Александра Болотникова. Уничтоженный оккупант служил в 98-й воздушно-десантной дивизии РФ.

Напомним, украинские военные поздним вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.

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