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"Сбросили в яму насыпью, как дрова": на Харьковщине нашли массовое захоронение украинских воинов

27 октября 2022, 09:14

Местные жители сами установили кресты и ухаживали за захоронением.

массовое захоронение в Харьковской области
На Харьковщине нашли братскую могилу с телами ВСУ / Владимир Тимошко

В Харьковской области нашли массовое захоронение украинских воинов. В братской могиле может быть 17 тел бойцов ВСУ. Об этом сообщил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Украинские бойцы погибли в апреле, когда им пришлось отступить из-за продвижения российских оккупантов. Местные жители говорят, что вражеские солдаты собрали тела защитников и положили их в два грузовика. Они выкопали яму на кладбище и насыпью сбросили туда тела. Оккупанты не сделали ни одной отметки о том, что на этом месте похоронены люди.

Местные жители сами ухаживали за захоронением, а на Пасху установили кресты. Из-за плохих погодных условий сейчас трудно эксгумировать тела.

"Сегодня из-за ливня полиция смогла изъять только три тела. Всего там находится около 17 военнослужащих. Следственные действия продлятся несколько дней. Мы обязательно установим имена наших защитников. И обязательно похороним их по-человечески. Помним о каждом", - написал Тимошко.

Массовое захоронение в Изюме

11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили русские войска. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении вечером 15 августа, что в Изюм приедут журналисты, чтобы всему миру показать, что творят оккупанты на украинской земле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в лесу возле Изюма нашли уже более 400 тел. По его словам, эксгумация тел уже началась. Зеленский подчеркнул, что мир должен увидеть, что сотворила Россия.

"В городе Изюм 16 сентября работают все украинские службы. Речь идет о следователях, прокурорах, экспертах. Там находятся более сотни журналистов", - сказал президент в обращении.

В массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, погибшей под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

Другие новости:

война в Украине Харьковская область вторжение России массовое захоронение
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