Вся Украина станет "желтой": названа дата

Из "красной" зоны выйдут две последние области.
Вскоре вся Украина перейдет "желтую" зону карантина. Две последних "красных" области - Волынская и Запорожская перейдут в более легкую зону эпидемической опасности 30 декабря.
По словам, министра Кабинета министров Олега Немчинова, данное решение было принято по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", - сказано в сообщении.
Это связано с тем, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.
Какие ограничения действуют в "желтой" зоне
- Посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- Работа учреждений образования, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- Проведение массовых мероприятий;
- Работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- Работа заведений общественного питания (кроме работы на вынос и доставки);
- Работа спортзалов, бассейнов;
- Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений);
- Межобластные и международные перевозки.
В каком случае ограничения не будут действовать
Ограничения снимаются при наличии таких документов:
- "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);
- "зеленый" COVID-сертификат (действующий 365 дней);
- международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
- иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ (действующий 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действующий 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действующий 105 дней с даты установления диагноза).
Напомним, во вторник, 28 декабря, в Киеве обнаружили еще несколько случаев Омикрона. В связи с этим на новогодние праздники столица переходит в усиленный карантинный режим.
Читайте также:
- В Минздраве назвали сроки резкой вспышки коронавируса в Украине
- Расслабляться не стоит: Голубовская назвала особенности COVID-штамма Омикрон
- Коронавирус снизил темп: за сутки менее 2 тысяч новых COVID-случаев и 133 смерти
- Коронавирус в Украине 28 декабря: более 2 тысяч новых случаев COVID и 134 смерти за сутки
- В Киеве зарегистрировали новые случаи Омикрона: власти резко ужесточают карантин