Вся Украина станет "желтой": названа дата

Карантин ослабят по всей Украине / УНИАН

Вскоре вся Украина перейдет "желтую" зону карантина. Две последних "красных" области - Волынская и Запорожская перейдут в более легкую зону эпидемической опасности 30 декабря.

По словам, министра Кабинета министров Олега Немчинова, данное решение было принято по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", - сказано в сообщении.

Это связано с тем, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.

Какие ограничения действуют в "желтой" зоне

Посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

Работа учреждений образования, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

Проведение массовых мероприятий;

Работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

Работа заведений общественного питания (кроме работы на вынос и доставки);

Работа спортзалов, бассейнов;

Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений);

Межобластные и международные перевозки.

В каком случае ограничения не будут действовать

Ограничения снимаются при наличии таких документов:

"желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);

"зеленый" COVID-сертификат (действующий 365 дней);

международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ (действующий 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действующий 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действующий 105 дней с даты установления диагноза).

Напомним, во вторник, 28 декабря, в Киеве обнаружили еще несколько случаев Омикрона. В связи с этим на новогодние праздники столица переходит в усиленный карантинный режим.

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