Вторжение РФ в Украину реальнее, чем кажется: в США назвали главное направление

Курт Волкер / Reuters

Для срыва первого саммита Крымской платформыпрезидент РФ Владимир Путин готов прибегнуть к военным провокациям, заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Как подчеркнул он в интервью Крым.Реалии, РФ может попытаться закрыть Азовское море для коммерческого судоходства.

"Контролируя Крым и свое российское побережье, они могут сказать, что все это — российские территориальные воды или что ходить там больше небезопасно. Они могут совершить наземное вторжение в направлении Мариуполя. Они могут заявить, что водохранилища, откуда ранее подавалась вода в Крым, по логике должны быть частью Крыма, и захватить их", — предположил американский дипломат.

Еще одна опасность состоит в возможности признания группировок "ЛНР", "ДНР" независимыми государствами.

"Ситуация в этом году на самом деле опаснее, чем в прошлом. Путин может совершить множество вещей, направленных на эскалацию конфликта, именно в то время, когда Украина будет отмечать 30-летие Независимости от Советского Союза", — добавил Волкер.

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Напомним, ранее Волкер заявил о том, что в ситуации со стягиванием войск к границам Украины президент РФ Владимир Путин достиг всего, чего хотел, и оставил себе возможность добиться большего.

По его словам, Путин продемонстрировал способность и политическую волю развернуть массированную военную силу в сжатые сроки, вместе с командованием, материально-техническим обеспечением и ядерным оборудованием.