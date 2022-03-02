Вторжение России в Украину: Зеленский назвал ужасающие результаты для оккупантов

/ скриншот с видео

Россия цинично ведет войну с Украиной, убивая мирных людей и оккупируя наши территории.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам, РФ потеряет от этой войны еще больше.

Он обратился к россиянам, заявив, что русские матери теряют детей в совершенно чужой для них стране.

"Вдумайтесь в это число: около шести тысяч погибших россиян. Российские военные. Через шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить Украину? Это невозможно. Это не изменить ракетами. Бомбами. Танками. Любыми ударами", - отметил глава Украины.

Зеленский также подчеркнул, что:

Реклама

Флаг РФ больше не увидят на спортивных турнирах.

Современная мировая культура будет теперь закрытой.

Российские товары убирают с полок магазинов по всему миру.

Российские банки отключают от глобальной системы SWIFT.

Российские граждане теряют сбережения, теряют всякие перспективы.

"Мы на своей родной земле. И за войну против нас будет Международный трибунал – для них", – пообещал Зеленский.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Читайте также: