Выгнали из дома и тяжело ранили: в Хмельницкой области жена и теща поиздевались над мужчиной

Потерпевший попал в реанимацию в критическим состоянии.
В селе Томашевка на Хмельнитчине 28 декабря жена и теща выгнали из дома 47-летнего мужчину.
А когда тот попытался попасть в дом, то возлюбленная ранила его ножом, сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.
По данным следствия, все трое выпивали. Но в 19:00 между ними вспыхнул конфликт.
Мужчина разбил палкой окно, чтобы попасть в дом. Но жена внезапно схватила нож и ранила мужа.
Окровавленный он босиком побежал к соседу и за помощью. Тот и вызвал полицию.
Пока следствие продолжается, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, ранее в Хмельницком осудили 42-летнего мужчину, который расстрелял свою жену, а через 2 недели вместе со своей любовницей задушили ее 10-летнюю дочь.
Он некоторое время жил с женщиной в гражданском браке, однако у них часто возникали конфликты. Известно, что пара по дороге в Киев поссорилась. Тогда мужчина вывел женщину из автобуса, завел в лесополосу и застрелил. Тело и оружие он оставил в лесу.
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