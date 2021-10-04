Выпивали и поддерживали любой "движ": арестованы все подозреваемые в смертельном избиении копа

Суд Чернигова 4 октября арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского. Во время досудебного расследования они будут находиться в СИЗО.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, действия четырех нападавших квалифицированы по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Поступок еще одного фигуранта уголовного дела квалифицирован как грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186) УК Украины.

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Что говорят близкие об убийстве полицейского

О том, что ребята не против спиртного, рассказала знакомая нападавших.

"Да, они с друзьями выпивали. Но сам Дима (подозреваемый в преступлении, — ред.) пил немного. За все время ни разу не видела его сильно выпившим. В каком он состоянии был в тот вечер, неизвестно. Сам по себе он спокойный, активный. Ходил в спортивный зал. Всегда за любой движ. Но перед тем, как что-то делал, думал. Он хороший, умный парень. Я не ожидала от него такого, все знакомые в шоке", — рассказала знакомая подозреваемого Александра, передает ТСН.

Что известно о погибшем и пострадавшем

По словам жены погибшего полицейского, второй пострадавший — близкий друг семьи. Сейчас он находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

"Знаю, что он в больнице. Человек сам на себя не похож. Начался конфликт в супермаркете — это пока вся информация, которая у меня есть. Я ничего сейчас не могу узнавать. Приду в себя, буду всех слушать. Подробности для меня — это боль", — сказала ТСН жена полицейского Вероника Ерохина.

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У погибшего мужчины остались двое маленьких детей.

"Он был лучшим отцом наших детей. Понимающим мужчиной. Всегда хотел, чтобы дети ни в чем не нуждались. Все для них. И много семейных планов... желаний... Больших надежд", — добавила Вероника Ерохина.

Ранее сообщалось, что в Чернигове произошел конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.

У обоих полицейских были травмы головы. По словам очевидцев, на месте ЧП было много крови.