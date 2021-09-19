Выстрелил себе в висок: желание харьковчанина поиграть в русскую рулетку закончилось больницей

Пострадавшего забрали медики / УНИАН

В Харькове в субботу днем, 18 сентября, местный житель выстрелил себе в висок во время игры в русскую рулетку с пневматического пистолета. Выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии.

"Находясь в состоянии хмельного опьянения, мужчина по непонятным причинам решил поиграть в русскую рулетку с пневматическим пистолетом. Результатом такой игры и стало ранения правого виска", – сообщили в Центре экстренной медпомощи.

Стрелок выжил. Медики "скорой", приехавшие на место происшествия, оказали мужчине первую помощь, а впоследствии пострадавшего госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы.

Справка. Русская рулетка - это азартная потенциально смертельная игра. По правилам игрок оставляет в барабане револьвера один патрон и вращает барабан так, чтобы потерять расположение патрона. Далее игроки по очереди приставляют револьвер к виску и нажимают на курок.

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Ранее Главред уже писал о невиданном случае в Запорожье. Мужчина так пытался покончить с собой, что прибег сразу к двум способам: он выстрелил себе в грудь и пытался отравиться выхлопными газами автомобиля. Медики спасли мужчину в последний момент

Также сообщалось, что в одной из школ Полтавы 19-летняя девушка из арбалета ранила двух учителей. Следствию задержанная рассказала, что к стрельбе ее подтолкнул сон. Вроде она имела кого-то убить. Правда, следователи до сих пор ждут результатов экспертиз – была ли злоумышленница под действием алкоголя, наркотиков и вообще психически здоровая.