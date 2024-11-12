Вытекло 15 миллионов кубометров воды: последствия подрыва Кураховской дамбы

Российские оккупанты взорвали дамбы Кураховского водохранилища на реке Волчья.

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После подрыва Кураховской дамбы вытекло 15 миллионов кубометров воды / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты повредили дамбу Кураховского водохранилища. Вследствие этого уже вылилось 15 миллионов кубометров воды. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Он добавил, что по состоянию на 16:00 12 ноября не было зафиксировано подтоплений жилья в селах, расположенных на реке Волчья.

"Последствия повреждения плотины Кураховского водохранилища - подтоплений жилья не зафиксировано. По состоянию на 16:00 12 ноября с Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды. К счастью, села на реке Волчьей не затоплены. Продолжаем следить за ситуацией. В случае существенных изменений буду сообщать дополнительно", - написал Филашкин. видео дня

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Подрыв Кураховской дамбы - что известно

Напомним, вечером 11 ноября командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что российские оккупанты взорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области.

Вода сразу начала подходить к населенным пунктам Великоновоселковской общины.

Впоследствии, как писал Главред, подрыв дамбы оккупантами официально подтвердил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. При этом он подчеркнул, что в результате под угрозой могут оказаться населенные пункты не только в Донецкой области, но и в Днепропетровской.

После этого стало понятно, что враг не планирует останавливаться только на подрыве дамбы в Донецкой области, появилась информация о подготовке к подрыву дамбы в Запорожской области. При этом во всем оккупанты уже начали обвинять Украину.

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Что известно о Кураховском водохранилище? Кураховское водохранилище расположено на реке Волчья, которая протекает через Донецкую и Днепропетровскую области. Водохранилище было создано с целью охлаждения Кураховской ТЭС. Площадь водного зеркала составляет 15,32 км². Длина 40 км. Полный объем составляет 62,5 млн м³, полезный - 17,9 млн м³.

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