Выяснилось, кто стал новым ректором КНУ Тараса Шевченко

Владимир Бугров - председатель Научно-методического совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по итогам второго тура выборов был избран новый ректор. Им стал кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров, пишет Студпарламент КНУ.
Он набрал 74,31% голосов против 12,39% у его оппонента доктора экономических наук, профессора, проректора по научно-педагогической работе КНУ Александра Рожко – 12,39%.
Согласно закону, полномочия ректора передаются около месяца.
Владимир Бугров - председатель Научно-методического совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Член Национального группы сопровождения Болонского процесса.
- Ранее Главред писал о том, что прошел очередной тур выборов ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко – больше всего голосов набрали проректоры Владимир Бугров и Александр Рожко.
- Бугров набрал около 44% голосов, а Рожко – приблизительно 15%, сообщает BBC News Україна.
- По его данным, экс-спикер Верховной Рады, доктор исторических наук, профессор и член Национальной академии наук Владимир Литвин получил только около 4% голосов.
Автор: Екатерина Трохимчук