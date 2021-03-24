Выяснилось, кто стал новым ректором КНУ Тараса Шевченко

В КНУ Шевченко избрали нового ректора

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по итогам второго тура выборов был избран новый ректор. Им стал кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров, пишет Студпарламент КНУ.

Он набрал 74,31% голосов против 12,39% у его оппонента доктора экономических наук, профессора, проректора по научно-педагогической работе КНУ Александра Рожко – 12,39%.

Согласно закону, полномочия ректора передаются около месяца.

Владимир Бугров - председатель Научно-методического совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Член Национального группы сопровождения Болонского процесса.