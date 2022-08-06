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Взорвали Сеть: Лео с Ирпеня вместе с папой перепели легендарных "Воинов света"

6 августа 2022, 18:56

На видео, которое выложил Саша Буша в Instagram, мальчик поет вместе с папой. В конце Лео также берет в руки укулеле и подыгрывает ему.

Взорвали Сеть: Лео с Ирпеня вместе с папой перепели легендарных 'Воинов света'
Лео с папой перепели "Воины света" / скрин видео

Трехлетний Лео из Ирпеня прославился в Сети после того, как они с папой перепели украинскую версию хита группы "Ляпис Трубецкой" — "Воины света".

До этого мальчик сам эмоционально исполнил гимн сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина".

На видео, которое выложил Саша Буша в Instagram, мальчик поет вместе с папой. В конце Лео также берет в руки укулеле и подыгрывает ему.

Подписчики остались очень довольны этим исполнением: "Как это мило. Как хорошо и правильно вы воспитываете детей", "Боже, этот маленький Лео просто мой Арестович", "Маленькое чудо, как он учит такие песни, просто молодец".

"Воины света"

Ранее Главред писал о том, что украинский певец белорусского происхождения Сергей Михалок и белорусская группа "Ляпис Трубецкой" на своем YouTube-канале "Ляпис 98" презентовали клип на песню "Воины света", которую спели на украинском языке.

Перевел песню с русского на украинский язык украинский поэт, писатель и волонтер Сергей Жадан.

Известно о том, что съемки клипа проходили в Таллине, Михалок снимался в ролике вместе со своей семьей.

Отметим, песня "Воины света" в 2014 году стала неофициальным гимном Революции достоинства.

"Воины света" на русском языке входит в альбом Матрешка (2014). На эту песню создано два клипа. Первый, неофициальный, вышел 1 марта 2014 года. В нем использованы кадры из Евромайдана и Революции достоинства. Он набрал 34 млн просмотров. Через несколько дней Ляпис Трубецкой выпустил официальный клип, набравший полмиллиона просмотров.

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