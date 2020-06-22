Киев выделит деньги на жилье для пострадавших в результате взрыва на Позняках

Киев выделит деньги на жилье для пострадавших / УНИАН

В результате взрыва в многоэтажном жилом доме на столичных Позняках без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах одной из секций дома. Киев готов выделить из резервного фонда бюджета 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв.

Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Я утром был на совещании у премьер-министра, предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город, а половину - правительство. Премьер-министр поддержал это предложение. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства ", - отметил Кличко.

Также он сообщил, что город в ближайшее время окажет материальную помощь пострадавшим жителям и помощь родственникам погибших.

Кличко подчеркнул, что сейчас на месте происшествия спасатели разбирают завалы, ищут людей, которые могли там остаться. На всех этажах здания установили укрепляющие балки, чтобы дом не рухнул. Также, по его словам, специалисты обследуют соседние дома, чтобы определить, в каком они состоянии и безопасны ли для проживания.

"Хочу отметить, что город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим жителям. В интернат на Харьковском шоссе уже переселили 56 жильцов дома, где произошел взрыв. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым", - рассказал он.

Читайте такжеВзрыв в девятиэтажке на Позняках в Киеве: девушка потеряла родителей и братаНапомним, в Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва. Одна из них - взрывчатка.

Об этом на месте событий заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Есть две версии рабочие. Одна - взрыв газа и следующая - взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы", - сказал глава МВД.

Ранее в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.