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Взрыв в сельсовете: стало известно, почему депутат так решил отомстить главе ОТГ

Ангелина Подвысоцкая
15 декабря 2023, 18:21
На заседании обсуждали вопрос поднятия зарплаты главе ОТГ, который был избран от ОПЗЖ.
взрыв в сельсовете
Депутат бросил три гранаты на заседании сельсовета / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

На Закарпатье депутат Керецковской территориальной общины от "Слуги народа" Сергей Батрин бросил 3 гранаты прямо во время сессии в здании сельсовета. Стало известно, почему Батрин так сделал. Об этом рассказал журналист Виталий Глагола.

Все произошло в тот момент, когда на сессии обсуждали вопрос зарплаты главы ОТГ на 2024 год. Главой является Михаил Мушка от ОПЗЖ. Он хочет себе надбавку в 50% и ежемесячной премии в размере 100% от оклада.

Батрин требовал, чтобы глава ОТГ отчитался за бюджет 2023 года, прежде чем утверждать бюджет на 2024 год. Он выступил против надбавки Мушке. Батрин не считает, что работа главы сельсовета удовлетворительная. Отмечается, что между ними уже давно существует конфликт, а в прошлом году даже поднимался вопрос о досрочном прекращении полномочий Мушки.

видео дня

В какой-то момент Батрин вышел из зала, вернулся через 2 минуты и бросил гранаты. В СМИ сообщают, что из зала вместе с Батриным вышел еще один депутат, но он не возвращался вместе с ним на заседание.

Напомним, утром 15 декабря стало известно о том, что на Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета. В результате 26 человек ранены, 6 из них в тяжелом состоянии, медики пытаются реанимировать подрывника.

Как сообщалось ранее, 6 ноября 2023 года в селе Чайки (Киевская область) в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий Геннадий Частяков, который работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 13-летний сын Геннадия Частякова после взрыва находится в тяжелом состоянии, его дочь получила легкие повреждения.

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Закарпатье Закарпатская область новости Закарпатья взрыв
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