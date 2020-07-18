УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Полиция сообщила о новых пострадавших в результате взрыва у метро Шулявская

Еще трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам.

18 июля 2020, 10:22
Полиция, авто
Полиция сообщила подробности взрыва на Шулявке / УНИАН

В результате взрыва возле станции метро Шулявская в Киеве в пятницу вечером, 17 июля, телесные повреждения получили четыре человека.

Об этом сообщает полиция Киева.

"В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. 22-летнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены", - уточнили правоохранители.

По информации, следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события и происхождение предмета, взорвавшегося в мусорной урне.

Читайте также"Хотят закрыть дело": житель дома на Позняках опроверг главную версию взрываНапомним, ранее директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал подробности взрыва в Киеве, который прогремел возле станции метро Шулявская в пятницу вечером, 17 июля.

Как подчеркнул он в комментарии Сегодня, по данным свидетелей взрывное устройство подбросили четыре подростка.

Он уточнил, что хулиганы бросили в урну пакет со взрывчаткой, после чего произошло ЧП и пострадал прохожий. Подростки сразу сбежали с места инцидента.

взрыв Шулявская новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Полиция сообщила о новых пострадавших в результате взрыва у метро Шулявская». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

10:37
"Восьмерка" протаранила Mitsubishi: подробности ДТП с шестью погибшими под Измаилом
10:22
Полиция сообщила о новых пострадавших в результате взрыва у метро Шулявская Видео
10:16
Бесконечная сага про мову мнение
10:00
В моде удобные босоножки на "кошачьем" каблуке из 50-х: фото Фото
09:57
В Минздраве рассказали, когда в Украине ждать вакцину от COVID-19 Видео
09:28
Коронавирус в Украине никак не успокоится - за сутки опять более 800 больных Видео
09:22
Коронавирус оказался не таким страшным, как показался весной - вирусолог Видео
09:16
Российская армия в Крыму готова захватить Херсон - Юрий Касьянов
09:12
Жуткое ДТП в Одесской области: 9 погибших и пострадавших Видео
08:59
Первый симптом коронавируса: ученые сделали неожиданное открытие Видео
08:45
Порошенко - крестный отец Зеленского мнение
08:31
Взрывчатку бросили в урну: стало известно, кто устроил взрыв у метро Шулявская Видео
08:12
Ляшко рассказал, когда коронавирус в Украине начнет свирепствовать Видео
07:26
Коронавирус в мире 18 июля взял две новые высоты Видео
07:16
Повышают риск рака и диабета: диетологи назвали 5 продуктов
06:46
Как Верещук оказалась наименьшим злом для Зеленского мнение
06:16
Волонтер назвал единственный способ мирного возвращения Донбасса
05:50
Переговоры в ЕС могут закончиться крахом: Меркель рассказала, как будут спасать экономику Европы
05:30
Голая Вики Одинцова взорвала сеть
05:04
Вакцина не нужна: иммунолог дала неожиданный совет, как победить COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять