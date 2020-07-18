Полиция сообщила о новых пострадавших в результате взрыва у метро Шулявская

Полиция сообщила подробности взрыва на Шулявке / УНИАН

В результате взрыва возле станции метро Шулявская в Киеве в пятницу вечером, 17 июля, телесные повреждения получили четыре человека.

Об этом сообщает полиция Киева.

"В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. 22-летнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены", - уточнили правоохранители.

По информации, следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события и происхождение предмета, взорвавшегося в мусорной урне.

Читайте также"Хотят закрыть дело": житель дома на Позняках опроверг главную версию взрываНапомним, ранее директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал подробности взрыва в Киеве, который прогремел возле станции метро Шулявская в пятницу вечером, 17 июля.

Как подчеркнул он в комментарии Сегодня, по данным свидетелей взрывное устройство подбросили четыре подростка.

Он уточнил, что хулиганы бросили в урну пакет со взрывчаткой, после чего произошло ЧП и пострадал прохожий. Подростки сразу сбежали с места инцидента.