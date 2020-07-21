В Киеве копы усилили меры безопасности и попросили не паниковать

Полиция усилила меры безопасности на улицах Киева / УНИАН

Во вторник, 21 июля, в Киеве у метро Минская прогремел взрыв. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке Минский.

Из-за взрыва и массовых сообщений о минировании, который поступили сегодня, киевские копы усилили меры безопасности на улицах столицы и в местах скопления людей. Задействованы дополнительные наряды полиции и военные Национальной гвардии.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Правоохранители будут усиленно контролировать улицы Киева, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена. Отмечается, что в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо сразу сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию.

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"Категорически запрещено прикасаться к неустановленным предметам, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику", - отметили в полиции.

Правоохранители также обратились к киевлянам и гостям столицы быть внимательными и осторожными, а в случае необходимости - немедленно звонить на 102.

Напомним, ранее во вторник, 21 июля, в Киеве у станции метро Минская прозвучал взрыв. Как рассказал столичный мэр Виталий Кличко, взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства возле одного из входов на рынок Минский.