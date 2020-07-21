УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве копы усилили меры безопасности и попросили не паниковать

На улицы столицы вышли также бойцы Нацгвардии.

21 июля 2020, 20:01
Полиция, авто
Полиция усилила меры безопасности на улицах Киева / УНИАН

Во вторник, 21 июля, в Киеве у метро Минская прогремел взрыв. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке Минский.

Из-за взрыва и массовых сообщений о минировании, который поступили сегодня, киевские копы усилили меры безопасности на улицах столицы и в местах скопления людей. Задействованы дополнительные наряды полиции и военные Национальной гвардии.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Правоохранители будут усиленно контролировать улицы Киева, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена. Отмечается, что в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо сразу сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию.

Читайте такжеВ центре Луцка прозвучало несколько взрывов

"Категорически запрещено прикасаться к неустановленным предметам, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику", - отметили в полиции.

Правоохранители также обратились к киевлянам и гостям столицы быть внимательными и осторожными, а в случае необходимости - немедленно звонить на 102.

Напомним, ранее во вторник, 21 июля, в Киеве у станции метро Минская прозвучал взрыв. Как рассказал столичный мэр Виталий Кличко, взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства возле одного из входов на рынок Минский.

новости Киева взрыв Национальная полиция
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве копы усилили меры безопасности и попросили не паниковать». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:27
На Донбассе боевики надругались над телом убитого медика
20:20
Maruv кусает локти: Кайя Гербер обнажилась на пикантных фото в латексе Фото
20:12
"В плохом состоянии": луцкий террорист шокировал заявлением о раненом Видео
20:01
В Киеве копы усилили меры безопасности и попросили не паниковать
19:53
Вырос в семье педагогов: журналисты нашли дом луцкого террориста Кривоша Видео
19:52
Gorillaz Pac-Man - новый клип с матом взвывает Ютуб Видео
19:43
Ученые назвали неожиданный алкогольный напиток, продлевающий жизнь
19:35
Террористы в истории Украины: самые громкие случаи
19:25
"В переговорах нужно придерживаться правил": психолог оценила состояние террориста в Луцке Видео
19:18
"Делаем все возможное": СБУ признала жуткие события в Луцке терактом
19:13
Назван симптом рака легких, который виден на лице
19:11
"Сиськи - огонь": Саша Спилберг снялась топлес
19:00
Молодежь уже не та: Рада хочет изменить возрастные рамки
18:28
Витамины для волос: топ-5 для лучшего роста
18:25
Зрадой наотмашь: в Луганске боевики уничтожили памятник Тарасу Шевченко Видео
18:24
"Пусть Зеленский поднимет свой зад": заложница из автобуса в Луцке вышла на связь Видео
18:12
Люцифер 5 сезон - Netflix представили нового героя
18:01
Луцкий террорист должен быть жестоко покаран мнение
17:52
Жена террориста Максима Кривоша выехала в Луцк Видео
17:49
В Бердянске вспышка коронавируса: власти решают вопрос с карантином Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять