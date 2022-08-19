Взрывы в Севастополе и Керчи: эксперты назвали возможные причины "хлопков" в оккупированном Крыму

Вечером 18 августа стало известно, что в оккупированном Крыму раздались взрывы / Фото УНИАН

В американском Институте изучения войны заявили, что не владеют достоверной информацией о происхождении и последствиях взрывов, прозвучавших в оккупированном Крыму 18 августа.

В ISW отмечают, что не могут самостоятельно проверить, сбила ли российская ПВО украинский беспилотник и был ли вообще какой-нибудь беспилотник в Керчи или Бельбеке.

Аналитики перечислили пять возможных причин взрывов в районе российской авиабазы Бельбек в Севастополе и в Керчи:

атака ВСУ;

действия украинской разведки;

плохое обращение россиян со своей техникой;

успешные действия российского ПВО;

расшатанные нервы российских оккупантов, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, ранее считавшихся недостижимыми для украинской армии.

По мнению ISW, украинские войска, вероятно, продолжат кампанию по нанесению ударов по военным объектам России в оккупированном Крыму, чтобы ослабить возможности логистики оккупантов и их возможности поддержки операций на западном берегу Днепра.

Взрывы в Крыму

Вечером 18 августа Telegram-каналы писали о том, в оккупированном Крыму раздались взрывы. По данным очевидцев и местных пабликов, ряд взрывов услышали в Керчи и Севастополе на аэродроме Бельбек.

По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины, якобы нанесли новые удары по российским военным объектам на временно оккупированной территории. Позже в ВСУ сообщили, что в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов со стороны ГЭС.

Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) написал в Telegram: "Удар по аэродрому (аэропорту) Бельбек. Пожар и детонация".

Тем временем оккупационные власти Крыма заявляли, что в Севастополе был сбит беспилотник.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал на аннексированном полуострове "яркий" бархатный сезон. По его словам, Вооруженные силы Украины имеют полное право уничтожать военные объекты в Крыму.

Другие новости: