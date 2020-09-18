Взятка для Юрченко - нардеп придумал "актуальную" причину и не пришел на суд

Как сообщают в Центре противодействия коррупции, нардеп не пришел на заседание суда по избранию себе меры пресечения.
Народный депутат Александр Юрченко, который недавно стал фигурантом скандала со взяткой, не пришел на заседание суда, на котором Специальная антикоррупционная прокуратура собиралась потребовать его ареста с залогом в размере 6,5 млн гривен.
Об этом сообщается на странице Центра противодействия коррупции в сервисе микроблогов Twitter.
В качестве причины своего отсутствия нардеп назвал то, что он недавно контактировал с человеком, который болен китайским коронавирусом Covid-19.
"Он якобы контактировал с больным коронавирусом!", — говорится в тексте.
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Александр Юрченко – дело о взятке:
- Правоохранители из НАБУ задержали помощника нардепа Ивана Фищенко.
- Фищенко якобы взял первую часть (13 тысяч долларов США) из суммы в 200 тысяч долларов, которые он должен был передать начальнику за лоббирование в Раде законопроекта о бытовых отходах.
- Высший антикоррупционный суд Украины избрал для Фищенко меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей (с возможностью внесения залога в размере 1,552 млн гривен).
- Позднее нардеп от Слуги народа Александр Качура написал о том, что Александр Юрченко покинул фракцию после громкого задержания на взятке его помощника.
- Далее в Сети появилась информация о том, что Юрченко более десяти лет назад задерживался милицией за кражу пива в магазине.
Автор: Дмитрий Видоменко