Взятка для Юрченко - нардеп придумал "актуальную" причину и не пришел на суд

Александр Юрченко / УНИАН

Народный депутат Александр Юрченко, который недавно стал фигурантом скандала со взяткой, не пришел на заседание суда, на котором Специальная антикоррупционная прокуратура собиралась потребовать его ареста с залогом в размере 6,5 млн гривен.

Об этом сообщается на странице Центра противодействия коррупции в сервисе микроблогов Twitter.

В качестве причины своего отсутствия нардеп назвал то, что он недавно контактировал с человеком, который болен китайским коронавирусом Covid-19.

"Он якобы контактировал с больным коронавирусом!", — говорится в тексте.

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Александр Юрченко – дело о взятке: